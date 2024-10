Covestro-Aktie kaum verändert: Adnoc legt Annahmefrist für Übernahmeangebot fest

Die Frist beginne an diesem Freitag und laufe bis zum 27. November, teilte der Staatskonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Freitag mit. Das ist der nächste formale Schritt im Übernahmeprozess. Wie bereits bekannt, bieten die Araber 62 Euro je Aktie und bewerten die Anteile des DAX -Konzerns so mit 11,7 Milliarden Euro. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50 Prozent plus eine Aktie.

Wie ebenfalls bereits bekannt, will das Unternehmen aus Abu Dhabi über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro summiert sich für Adnoc also alles auf rund 16 Milliarden Euro. Das Covestro-Management unterstütze das Angebot.

Adnoc und Abu Dhabi halten zusammen fast 10 Prozent an Covestro

Der Ölkonzern Adnoc und die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate haben schon vor Beginn des offiziellen Übernahmeangebots für den Kunststoffkonzern Covestro an diesem Freitag fast 10 Prozent der Aktien aufgekauft. 9,55 Prozent hält Adnoc, 0,16 Prozent die Abu Dhabi Investment Authority, wie dem veröffentlichten Übernahmeprospekt zu entnehmen ist. Beide haben jeweils nicht mehr als 58,50 Euro für die Papiere gezahlt.

Covestro-Aktionäre können ihre Anteilsscheine nun bis zum 27. November zum Stückpreis von 62 Euro andienen. Mit dem Preis ist auch das Recht auf eine mögliche Dividendenzahlung abgegolten. Die Offerte kommt zustande, wenn Adnoc Ende November auf mehr als 50 Prozent des Covestro-Kapitals kommt. Sollte das gelingen, folgt eine weitere Annahmefrist für die Covestro-Aktien, die vom 3. bis 16. Dezember läuft.

Bis zum Vollzug der Übernahme kann es dann aber noch dauern: In 18 Jurisdiktionen, darunter die EU, die USA oder China benötigt der Käufer aus Abu Dhabi wettbewerbsrechtliche Genehmigungen, darüber hinaus außenwirtschaftsrechtliche Freigaben in 8 Ländern. Alle Freigaben müssen bis spätestens zum 2. Dezember nächsten Jahres vorliegen, auch dies ist eine Vorbedingung, damit der inklusive Schulden fast 16 Milliarden Euro schwere Deal gelingt. Der Covestro-Aktienkurs bewegt sich seit Veröffentlichung der offiziellen Offerte Anfang Oktober knapp über 58 Euro. Am Freitag verliert sie via XETRA minimale 0,14 Prozent auf 58,22 Euro.

