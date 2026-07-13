|
13.07.2026 06:31:29
Cox legte Quartalsergebnis vor
Cox hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,88 Prozent auf 3,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.