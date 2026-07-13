Cox legte Quartalsergebnis vor

Cox hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,88 Prozent auf 3,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at