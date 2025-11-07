Crane: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crane hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crane 0,810 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 445,1 Millionen USD gegenüber 403,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at