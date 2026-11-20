Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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20.11.2026 22:57:08
Credo Technology Group vs. Western Digital: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
The race for faster data processing is pushing infrastructure to its limits, forcing a choice between specialized connectivity and massive storage. You might be deciding between Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) and Western Digital (NASDAQ:WDC) for 2027.
Credo provides high-speed connectivity solutions that enable artificial intelligence data centers to communicate efficiently, while Western Digital is a global leader in both hard disk and flash storage. While they operate in different niches, both are essential players in the scaling of cloud infrastructure. This comparison evaluates which stock offers the best path for long-term growth.
Credo Technology Group specializes in high-speed copper and optical interconnect solutions designed for artificial intelligence infrastructure. The company sells products like Active Electrical Cables and optical components to hyperscale operators and system vendors. It has established key partnerships with Oracle (NYSE:ORCL) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) to enhance connectivity for dual-architecture systems.
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|Western Digital Corp.
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