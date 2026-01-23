CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
23.01.2026 01:13:58
Crocs bets US$150 clogs shaped like Lego bricks will generate buzz
The casual footwear maker needs a new hit as the rapid growth of recent years fadesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!