CROOZ legte Quartalsergebnis vor

CROOZ hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CROOZ ein Ergebnis je Aktie von -13,440 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CROOZ mit einem Umsatz von insgesamt 3,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at