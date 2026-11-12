LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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12.11.2026 05:30:01
Crowded legal-tech market requires navigation
As buyers reach ‘tool fatigue’, we reflect the breadth of software products available by showcasing eight start-ups tackling four big challenges for law firms and clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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