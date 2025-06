CrowdStrike-Aktie fällt nach überraschendem Quartalsverlust

Anleger des Cybersicherheitstechnologie-Anbieters CrowdStrike hatten mit Spannung auf die Erstquartalsbilanz gewartet. So fiel sie aus.

Bei CrowdStrike ist das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem kräftigen Ergebniseinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,17 US-Dollar auf minus 0,44 US-Dollar. Damit verdiente das Unternehmen weniger als Analysten zuvor erwartet hatten: Die Schätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 0,660 US-Dollar belaufen.

Die Erlöse zogen deutlich an: Im Berichtsquartal setzte CrowdStrike 1,10 Milliarden Dollar um, nachdem vor Jahresfrist noch 921,0 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 1,10 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die CrowdStrike-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 5,37 Prozent tiefer bei 462,53 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at