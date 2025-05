NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Am Freitag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,93 Prozent auf 20 915,65 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,45 Prozent auf 20 806,37 Punkte an der Kurstafel, nach 21 112,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21 025,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 777,97 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,05 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.04.2025, den Stand von 18 693,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 614,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2024, lag der NASDAQ 100 bei 18 623,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 sank der Index bereits um 0,286 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22 222,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intuit (+ 8,12 Prozent auf 720,13 USD), Enphase Energy (+ 4,30 Prozent auf 39,64 USD), CrowdStrike (+ 2,59 Prozent auf 455,59 USD), Constellation Energy (+ 2,07 Prozent auf 297,49 USD) und American Electric Power (+ 1,06 Prozent auf 102,88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Workday A (-12,52 Prozent auf 238,01 USD), Copart (-11,52 Prozent auf 53,67 USD), Ross Stores (-9,85 Prozent auf 137,26 USD), Microstrategy (-7,50 Prozent auf 369,51 USD) und MercadoLibre (-3,77 Prozent auf 2 507,83 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 46 084 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,982 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at