CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
19.11.2025 09:56:00
CrowdStrike Stock Has Soared This Year. But Are Shares Overvalued Now?
Shares of CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) have been on a tear this year as investors focus on the cybersecurity leader's growth prospects. The company, which sells cloud-based security software that helps businesses protect their data and devices, has seen impressive growth this year. Helping bolster the bull case, management recently laid out some impressive long-term financial targets.That backdrop, combined with upbeat commentary on the company's AI (artificial intelligence)-native platform, has helped the case for the stock. But has the stock's valuation gotten ahead of itself? Or are shares still attractive?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrikemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|457,80
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.