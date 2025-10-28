Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
|NASDAQ 100-Performance im Blick
|
28.10.2025 16:03:00
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart
Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent auf 25 892,21 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 932,64 Zählern und damit 0,430 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 821,55 Punkte).
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 955,56 Punkte, das Tagestief hingegen 25 864,49 Zähler.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 503,85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 356,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 351,07 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 23,44 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25 955,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 8,99 Prozent auf 66,81 EUR), Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,22 Prozent auf 633,44 USD), Intel (+ 3,58 Prozent auf 40,96 USD), Baker Hughes (+ 2,77 Prozent auf 47,89 USD) und CrowdStrike (+ 2,51 Prozent auf 543,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen QUALCOMM (-4,09 Prozent auf 180,01 USD), Synopsys (-3,73 Prozent auf 448,03 USD), NXP Semiconductors (-2,97 Prozent auf 214,97 USD), Cadence Design Systems (-2,75 Prozent auf 341,74 USD) und Lululemon Athletica (-2,64 Prozent auf 176,60 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 116 814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,991 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,26 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PayPal Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|41,51
|1,36%
|Cadence Design Systems Inc.
|293,25
|0,03%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|207,35
|-2,88%
|CrowdStrike
|466,75
|-0,45%
|Intel Corp.
|35,06
|-1,88%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|28,95
|-2,20%
|Lululemon Athletica IncShs
|147,60
|0,16%
|NVIDIA Corp.
|175,82
|-2,05%
|NXP Semiconductors N.V.
|176,00
|-4,35%
|PayPal Inc
|58,88
|-1,62%
|QUALCOMM Inc.
|153,24
|-1,33%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|565,40
|0,35%
|Synopsys Inc.
|388,45
|-1,09%
|The Kraft Heinz Company
|20,91
|-0,57%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 734,81
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.