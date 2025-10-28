Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,55 Prozent auf 25 963,64 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,430 Prozent fester bei 25 932,64 Punkten, nach 25 821,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 864,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 991,66 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 503,85 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 23 356,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 351,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 23,78 Prozent aufwärts. Bei 25 991,66 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 9,70 Prozent auf 642,06 USD), PayPal (+ 7,26 Prozent auf 65,75 EUR), Intel (+ 7,03 Prozent auf 42,32 USD), Tesla (+ 2,77 Prozent auf 464,94 USD) und CrowdStrike (+ 2,74 Prozent auf 544,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen QUALCOMM (-3,09 Prozent auf 181,89 USD), DexCom (-3,07 Prozent auf 68,46 USD), Synopsys (-2,59 Prozent auf 453,37 USD), Arm (-2,26 Prozent auf 174,59 USD) und Diamondback Energy (-2,22 Prozent auf 141,19 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 728 509 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,991 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 6,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at