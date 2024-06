CrowdStrike und Cloudflare kündigen eine erweiterte strategische Partnerschaft an, um Netzwerke zu sichern und das KI-native SOC zu betreiben

CrowdStrike (Nasdaq: CRWD) und Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gaben heute die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt. Sie verbinden ihre Plattformen, um die Sicherheit vom Gerät bis zum Netzwerk zu verbessern, die Umgestaltung des Security Operations Center (SOC) zu beschleunigen und Verstöße in großem Umfang zu verhindern. Durch die Kombination des Cloud-nativen, marktführenden Zero Trust-Schutzes und der Konnektivität von Cloudflare One™ mit der erstklassigen KI-nativen Cybersicherheit von CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM auf der CrowdStrike Falcon® Cybersecurity-Plattform können gemeinsame Vertriebspartner die Anbieterkonsolidierung vorantreiben und gleichzeitig die Kosten und die betriebliche Komplexität für Kunden weltweit reduzieren.

Die Angreifer von heute bewegen sich schneller als je zuvor durch wachsende Bedrohungsvektoren. Unternehmen versuchen, eine Vielzahl von Cybersicherheits-Tools und -Warnungen zu verwalten und sehen sich daher mit komplexen, wenn nicht sogar bereits kompromittierten internen Netzwerken konfrontiert. Laut Gartner®, "wird die Herausforderung durch das wachsende Arsenal an Sicherheitstools verschärft, die darauf ausgelegt sind, einzelne Sicherheitsbedrohungen isoliert anzugehen. Dies erhöht die Komplexität der Bewertung, Verwaltung und Integration dieser Tools als Teil einer kohärenten Sicherheitsstrategie." 1 Für Unternehmen aller Branchen ist eine KI-gestützte Cybersicherheitsplattform von entscheidender Bedeutung, die Remote-Benutzer, Büros und Rechenzentren miteinander verbindet, um Daten, Sicherheit und IT zu konvergieren und durch Workflow-Automatisierung Angreifer daran zu hindern, seitwärts und weiter in Systeme einzudringen.

CrowdStrike und Cloudflare nutzen Vertriebspartnerschaften, um globalen Kunden eine vollständig integrierte Lösung über eine einzige API zu liefern. Die leistungsstarke Kombination der Cybersicherheit der Falcon-Plattform mit dem Zero Trust-Schutz von Cloudflare bietet SOC-Teams die umfassenden Funktionen, die sie benötigen, um Angriffe auf Netzwerke, Geräte, Endpunkte, Cloud, Identität, Daten und Anwendungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

"CrowdStrike hat die Cybersicherheit mit einer modernen, KI-basierten Plattform revolutioniert, die sich darauf konzentriert, das Eindringen zu stoppen. Unsere Fähigkeit, diese Aufgabe zu erfüllen und kontinuierlich Innovationen in kritischen Bereichen der Unternehmensrisiken zu entwickeln, ist der Grund, warum wir von Branchenanalysten und Kunden als der führende Anbieter von Cybersecurity in der Cloud anerkannt werden", sagt Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike. "Der reichhaltige Datensatz unserer Falcon-Plattform gepaart mit den robusten Zero Trust-Fähigkeiten von Cloudflare bietet einen beispiellosen Mehrwert für globale Kunden. Gemeinsam führen wir zwei der wichtigsten Teile des Risikomanagement-Puzzles zusammen, mit dem sich Unternehmen jeder Größe auseinandersetzen müssen, um die wachsenden Bedrohungen von heute zu bekämpfen."

"Es wird für Unternehmen immer komplexer, angesichts der wachsenden Bedrohungslandschaft effektiv und effizient ihre Risikoposition zu verwalten. Es besteht ein großer Bedarf für Unternehmen, ganzheitliche und robuste Schutzmaßnahmen in ihren Netzwerken durchzusetzen, da die Angriffsvektoren immer größer und raffinierter werden", sagte Grant Bourzikas, Chief Security Officer bei Cloudflare. "Wir haben bereits erlebt, dass Unternehmen gleichzeitig Cloudflare und CrowdStrike einsetzen. Diese Partnerschaft macht es nun für Kunden einfach, die Vorteile der branchenführenden Cybersecurity-Anbieter zu nutzen, um die bestmögliche Sicherheit in Unternehmen durchzusetzen."

Durch die Kombination der Connectivity Cloud und des Infrastrukturnetzwerks von Cloudflare – eines der größten und am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt – mit der marktführenden Cybersecurity-Plattform von CrowdStrike können Unternehmen jetzt ganz einfach Risikosignale erkennen und Verstöße verhindern. Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen CrowdStrike und Cloudflare finden Sie auf dieser Seite.

