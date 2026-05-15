Crowdworks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crowdworks äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,34 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,56 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at