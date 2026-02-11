Crown Crafts Aktie
WKN: 871235 / ISIN: US2283091005
|
11.02.2026 13:10:44
Crown Crafts Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Crown Crafts Inc. (CRWS) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $1.51 million, or $0.14 per share. This compares with $0.893 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.3% to $20.717 million from $23.35 million last year.
Crown Crafts Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.51 Mln. vs. $0.893 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.09 last year. -Revenue: $20.717 Mln vs. $23.35 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crown Crafts IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.