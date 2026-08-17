Lazard Aktie
WKN: A0DQP8 / ISIN: BMG540501027
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17.08.2026 13:36:04
CS-Urgestein startet bei Lazard
Die Investmentbank Lazard meldet die Ernennung von CS-Urgestein Marco Superina als neuen Chef für die Schweiz. Er soll sich von Zürich aus um das ganze Geschäft im DACH-Raum kümmern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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