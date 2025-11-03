CSI Solar A legte Quartalsergebnis vor

CSI Solar A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CSI Solar A 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat CSI Solar A mit einem Umsatz von insgesamt 10,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at