CSS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSS hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,23 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent auf 4,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at