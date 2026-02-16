|
16.02.2026 06:31:31
CTI Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CTI Engineering lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 59,25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53,29 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CTI Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
CTI Engineering hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 214,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 243,10 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 101,04 Milliarden JPY – ein Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CTI Engineering 97,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
