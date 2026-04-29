C.T.S Aktie

C.T.S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850843 / ISIN: US1265011056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 14:19:47

CTS Corp Reports Rise In Q1 Income

(RTTNews) - CTS Corp (CTS) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $17.20 million, or $0.59 per share. This compares with $13.36 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, CTS Corp reported adjusted earnings of $17.9 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.7% to $139.23 million from $125.76 million last year.

CTS Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.20 Mln. vs. $13.36 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.44 last year. -Revenue: $139.23 Mln vs. $125.76 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.35 To $ 2.45 Full year revenue guidance: $ 560 M To $ 580 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.T.S Corp. (CTS Corp)

mehr Nachrichten

Analysen zu C.T.S Corp. (CTS Corp)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.T.S Corp. (CTS Corp) 47,60 2,15% C.T.S Corp. (CTS Corp)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen