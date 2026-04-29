C.T.S Aktie
WKN: 850843 / ISIN: US1265011056
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29.04.2026 14:19:47
CTS Corp Reports Rise In Q1 Income
(RTTNews) - CTS Corp (CTS) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $17.20 million, or $0.59 per share. This compares with $13.36 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, CTS Corp reported adjusted earnings of $17.9 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $139.23 million from $125.76 million last year.
CTS Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.20 Mln. vs. $13.36 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.44 last year. -Revenue: $139.23 Mln vs. $125.76 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.35 To $ 2.45 Full year revenue guidance: $ 560 M To $ 580 M
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