On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, CubeSmart (NYSE:CUBE) announced a return to positive growth in net operating income, or property earnings before corporate expenses. The company also posted positive growth in funds from operations per share, a key cash flow metric for real estate investment trusts. Operational momentum returned across key regions without relying on a turnaround in housing activity. Three key insights from management explain how the business is positioning for durable long-term expansion.

Management dynamically adjusts daily rates at individual properties to maximize overall revenue from new rentals. That approach yielded higher rental income and expanded average property occupancy year over year.

Public real estate shares often trade at lower valuation multiples than those commanded by physical storage facilities in private transactions. Management is targeting this gap through a joint venture, or shared business partnership, with investment firm Heitman that is expected to close in the fourth quarter, and has repurchased $159.8 million of stock this year.

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