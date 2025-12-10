Experience Aktie
WKN DE: A2H5WW / ISIN: AU000000EXP5
|
10.12.2025 15:54:18
Customer experience tech startup Toku files preliminary prospectus for Catalist IPO
It will use the proceeds to fund R&D, market expansion and to improve its financial positionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!