CVRx Aktie
WKN DE: A3CTH9 / ISIN: US1266381052
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09.06.2026 14:28:18
CVRx CFO Oasheim To Step Down
(RTTNews) - Medical device maker CVRx, Inc. (CVRX) said on Tuesday that its Chief Financial Officer Jared Oasheim will step down to pursue other opportunities, and the company has begun a search for his successor.
Oasheim will remain with the company until a successor is appointed and serve as an advisor through February 2027 to support the transition.
The company did not name an interim CFO or provide a timeline for the search.
On the Nasdaq, shares of CVRx closed Monday's trading 0.37 percent higher at $5.40.
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