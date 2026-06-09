CVRx CFO Oasheim To Step Down

(RTTNews) - Medical device maker CVRx, Inc. (CVRX) said on Tuesday that its Chief Financial Officer Jared Oasheim will step down to pursue other opportunities, and the company has begun a search for his successor.

Oasheim will remain with the company until a successor is appointed and serve as an advisor through February 2027 to support the transition.

The company did not name an interim CFO or provide a timeline for the search.

On the Nasdaq, shares of CVRx closed Monday's trading 0.37 percent higher at $5.40.