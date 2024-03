D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat am 25.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,980 TRY. Im Vorjahresquartal waren -1,680 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,81 Milliarden TRY gegenüber 5,54 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD gegenüber -0,540 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 1,49 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 968,36 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 TRY und einen Umsatz von 28,52 Milliarden TRY beziffert.

Redaktion finanzen.at