Broadcom-Aktie rückt in den Fokus: Spende und Aktienverkauf angekündigt

• Spende von Broadcom-Stammaktien an Samueli-Stiftung• Weitere Wohltätigkeitsorganisation soll Aktien-Spende erhalten• Anschließender Aktienverkauf geplant

Spende an Samueli-Stiftung und weitere Wohltätigkeitsorganisation

Der Broadcom-Vorsitzende Henry Samueli verabschiedete, wie das Unternehmen am späten Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt gab, am 18. Dezember einen Handelsplan gemäß Regel 10b5-1(c).

Gemäß dieses Handelsplans werde D95GT, LLC zwischen dem 26. März und dem 30. Dezember 2025 Broadcom-Stammaktien im Wert von bis zu 102.600.000 US-Dollar an die Samueli-Stiftung spenden. Daneben werde H&S Investments I, LP, ein weiteres Vehikel von Henry Samueli, der Samueli-Stiftung zwischen dem 25. Juni und dem 30. Dezember 2025 Broadcom-Stammaktien im Wert von bis zu 25.000.000 US-Dollar schenken. Darüber hinaus sieht Samuelis Plan vor, dass D95GT, LLC zwischen dem 8. Dezember und dem 30. Dezember 2025 Broadcom-Stammaktien im Wert von bis zu 1.250.000 US-Dollar an eine nicht genannte Wohltätigkeitsorganisation spendet.

Anschließender Aktienverkauf geplant

Die Samueli-Stiftung werde die gespendeten Aktien, wie es in der Mitteilung von Broadcom heißt, anschließend zwischen dem 27. März und dem 31. Dezember 2025 verkaufen, "vorbehaltlich der im Samueli-Handelsplan festgelegten Mengen- und Preisbeschränkungen".

Gemäß dem Trading Plan werde D95GT LLC zwischen dem 26. März und dem 31. Dezember 2025 zudem Broadcom-Stammaktien im Wert von bis zu 500.000.000 US-Dollar verkaufen, ebenso vorbehaltlich der Volumen- und Preisbeschränkungen, die festgelegt sind.

"Der Samueli Trading Plan wird am 31. Dezember 2025 auslaufen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung bei bestimmten, im Samueli Trading Plan festgelegten Ereignissen", heißt es weiter.

So reagiert die Broadcom-Aktie

Am Donnerstag hat die Broadcom-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ letztlich 1,48 Prozent auf 191,36 US-Dollar nachgegeben. Am Freitag notieren die Papiere hingegen 2,06 Prozent höher bei 195,31 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn haben die Papiere bereits 17,5 Prozent an Wert verloren. Allerdings hatte sich der Kurs der Broadcom-Aktie im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Redaktion finanzen.at