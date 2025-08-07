D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

Quantenaktie im Fokus 07.08.2025 21:17:05

D-Wave Quantum-Aktie gibt ab: Ergebnisentwicklung entätuscht deutlich

Quantenaktien sind derzeit in aller Munde. Entsprechend gespannt warteten Anleger auf die Zahlen des Branchenprimus D-Wave Quantum.

Das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für D-Wave Quantum abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 US-Dollar und lag damit deutlich höher als vor Jahresfrist, als noch ein Minus von 0,100 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten waren im Vorfeld von einem EPS von -0,051 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz lag mit 3,095 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,2 Millionen US-Dollar). Bei den Erlösen konnte D-Wave die Markterwartungen schlagen erreichen, Analysten hatten zuvor Umsätze von 2,5 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich an der NYSE zeitweise um 2,04 Prozent tiefer bei 17,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

