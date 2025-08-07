D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|Quantenaktie im Fokus
|
07.08.2025 21:17:05
D-Wave Quantum-Aktie gibt ab: Ergebnisentwicklung entätuscht deutlich
Das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für D-Wave Quantum abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 US-Dollar und lag damit deutlich höher als vor Jahresfrist, als noch ein Minus von 0,100 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten waren im Vorfeld von einem EPS von -0,051 US-Dollar ausgegangen.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich an der NYSE zeitweise um 2,04 Prozent tiefer bei 17,22 US-Dollar.
Der Umsatz lag mit 3,095 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,2 Millionen US-Dollar). Bei den Erlösen konnte D-Wave die Markterwartungen schlagen erreichen, Analysten hatten zuvor Umsätze von 2,5 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich an der NYSE zeitweise um 2,04 Prozent tiefer bei 17,22 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,T. Schneider / shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantummehr Nachrichten
|
19:41
|Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Starke Analystenstimmen und NASA-Partnerschaft beflügeln D-Wave Quantum-Aktie weiter (finanzen.at)
|
04.08.25
|D-Wave Quantum: Kurs-Rallye vor Zahlen geht weiter - Wie lange noch? (finanzen.at)
|
31.07.25
|D-Wave-Aktie im Aufwind: Kryo-Initiative soll Quantum-Hardware voranbringen (finanzen.at)
|
29.07.25
|D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Analysten heben Kursziele vor Q2-Zahlen (finanzen.at)
|
28.07.25
|D-Wave Quantum-Aktie mit starker 1-Monats-Performance: Wie geht es jetzt laut Experten weiter? (finanzen.at)
|
25.07.25
|D-Wave-Aktie volatil: Rückgang nach Höhenflug - Experten sehen Chancen (finanzen.at)
|
24.07.25
|D-Wave Quantum-Aktie mit Korrektur nach Kurssprung durch Analystenlob (finanzen.at)