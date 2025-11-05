D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

Bilanz im Fokus 05.11.2025 17:27:00

Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für D-Wave Quantum in Aussicht.

D-Wave Quantum stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

D-Wave Quantum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,229 USD aus. Im Vorjahr waren -0,750 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 24,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Aktien von D-Wave Quantum ziehen an - Blicke richten sich auf NVIDIAs NVQLink-Plattform

