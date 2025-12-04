D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyst begeistert 04.12.2025 10:19:00

D-Wave Quantum-Aktie legt zu: Unternehmen gründet Einheit für US-Government Deals

D-Wave Quantum-Aktie legt zu: Unternehmen gründet Einheit für US-Government Deals

D-Wave Quantum hat die Gründung einer neuen Geschäftseinheit bekanntgegeben, die sich gezielt auf Aufträge und Anwendungen für die US-Regierung konzentrieren soll.

• D-Wave ruft neue Sparte für Aufträge der US-Regierung ins Leben
• Quantencomputing für reale Anwendungen
• Analysten von Evercore ISI vergeben hohes Kursziel

Der Quantencomputing-Pionier D-Wave Quantum hat Anfang Dezember eine neue Geschäftseinheit ins Leben gerufen, die sich ausschließlich mit Aufträgen und Anwendungen für die US-Regierung befasst. Die neue "U.S. Government Business Unit" soll laut Pressemitteilung den Einsatz von D-Waves Quantencomputing-Systemen bei US-Behörden systematisch vorantreiben.

Als Leiter der Einheit wurde Jack Sears Jr. benannt. Er bringt laut Unternehmen mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Verteidigungs- und Luft-/Rüstungsindustrie mit und soll in der Rolle als Vice President "U.S. Government Solutions" insbesondere die Vermarktung, Produktentwicklung und den Support für staatliche Kunden verantworten.

Warum D-Wave jetzt diesen Schritt geht

Hinter dem Schritt steht laut Unternehmenskommunikation ein wachsender Bedarf der US-Regierung an quantenbasierten Lösungen - insbesondere zur Bewältigung komplexer Herausforderungen im Bereich Verteidigung, nationale Sicherheit, Infrastruktur, Logistik und Transport. Vertreter des US-Kriegsministeriums hatten in jüngster Zeit öffentlich die Rolle von Quantentechnologien betont, um etwa logistische oder sicherheitskritische Vorgänge effizienter zu gestalten.

Mit der neuen Einheit will D-Wave genau dort ansetzen: Die Kombination aus kommerziellen Quantencomputern, Cloud-Zugänglichkeit und speziell gesicherten Systemen soll Regierungsbehörden einen praktikablen Weg bieten, Quantencomputing von der Forschung in reale Anwendungen zu überführen.

Konkreter Einstieg: Advantage2-System für Regierungsaufgaben

Schon im November 2025 ging D-Waves neuester Quantencomputer Advantage2 bei Davidson Technologies in Huntsville, Alabama, in Betrieb - genau mit dem Ziel, sensible Regierungs- und Verteidigungsanwendungen zu unterstützen. Laut Pressemitteilung ist das System "jetzt verfügbar für US-Regierungsanwendungen" und soll in den kommenden Monaten und Jahren Aufgaben übernehmen, die über Pilotprojekte hinausgehen.

D-Wave selbst sieht diesen Schritt als entscheidenden Meilenstein: Mit Beginn des operativen Betriebs eines Quantencomputers für den Regierungseinsatz werde Quantencomputing erstmals nicht nur als Zukunftsvision wahrgenommen, sondern als nutzbare, reale Technologie.

D-Wave-Aktie reagiert - Analysten zeigen sich optimistisch

Die Ankündigung kommt bei Anlegern gut an: So legte der Aktienkurs von D-Wave Quantum am Dienstag, dem Tag als die Pressemitteilung veröffentlicht wurde, an der NYSE um rund 5 Prozent zu. Am Mittwoch gewann das Papier dann erneut kräftige 11,47 Prozent auf 25,08 US-Dollar - ein Hinweis darauf, dass der Markt die neue Ausrichtung als potenziellen Wachstumstreiber sieht. Vorbörslich zeigt sich im Donnerstaghandel an der NYSE unterdessen kaum Bewegung. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein des Quantencomputing-Konzerns nun rund 198,6 Prozent an Wert gewonnen.

Eine der ersten Bewertungen nach der Neugründung kam von Evercore ISI: Die Analysten vergaben laut "Investing.com" ein "Outperform"-Rating und setzten ein Kursziel von 44 US-Dollar fest. Diese Einschätzung gründet auf der Annahme, dass D-Wave mittelfristig rund 12 Prozent des global adressierbaren Quantencomputing-Marktes erobern könnte - gestützt durch starke Umsatz- und Margenentwicklungen sowie das neue Government-Engagement.

Chancen - und die nötige Portion Vorsicht

Die Entscheidung, sich gezielt auf Regierungsaufträge zu konzentrieren, bietet für D-Wave erhebliche strategische Vorteile: Staatsbehörden gelten als stabile, langfristige und oft gut finanzierte Kunden. Große, mehrjährige Verträge könnten dem Unternehmen helfen, das bislang schwankende Auftragsvolumen zu stabilisieren und so Planungssicherheit zu schaffen.

Dennoch: Der Erfolg hängt wesentlich davon ab, wie schnell und umfassend Regierungsstellen tatsächlich Quantenlösungen integrieren - und wie gut D-Wave die hohen Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Performance erfüllt. Die bislang mit Betrieb des Advantage2-Systems erreichten Fortschritte sind ein starker Signal - doch sie garantieren noch keinen sofortigen, großen Durchbruch.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Für KI-Geräte: Meta holt sich Design-Experten von Apple - EU will KI-Einsatz auf WhatsApp prüfen

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantummehr Nachrichten

Analysen zu D-Wave Quantummehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

D-Wave Quantum 21,70 -0,18% D-Wave Quantum

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen