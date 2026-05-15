Daechang Forging präsentierte Quartalsergebnisse

Daechang Forging präsentierte am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 447,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 376,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,76 Prozent auf 98,35 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at