DAESANG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DAESANG ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DAESANG die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 615,65 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1024,28 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat DAESANG mit einem Umsatz von insgesamt 1 145,42 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 111,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at