Daidoh präsentierte Quartalsergebnisse

Daidoh präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -93,000 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 10,32 Milliarden JPY gegenüber 7,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 69,39 JPY. Im Vorjahr hatte Daidoh -91,650 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,61 Prozent auf 32,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at