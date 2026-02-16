Daidong Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daidong Electronics hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 470,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daidong Electronics 1163,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Daidong Electronics im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 61,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daidong Electronics 11,23 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at