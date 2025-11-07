Daiichi Jitsugyo legte Quartalsergebnis vor

Daiichi Jitsugyo äußerte sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 100,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 101,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at