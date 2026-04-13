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13.04.2026 06:31:29
Daiken präsentierte Quartalsergebnisse
Daiken hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 53,99 JPY. Im Vorjahr hatte Daiken 44,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Daiken im vergangenen Geschäftsjahr 11,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiken 11,02 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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