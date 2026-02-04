Daekyo legte Quartalsergebnis vor

Daekyo hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 346,72 KRW. Im Vorjahresquartal waren -111,590 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 161,18 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 375,130 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 45,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 663,50 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 650,00 Milliarden KRW.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 38,000 KRW sowie einen Umsatz von 650,20 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at