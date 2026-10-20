Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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20.10.2026 15:20:00
Dario Amodei's AI Safety Warning Is Colliding With Anthropic's IPO Timeline
Anthropic CEO Dario Amodei has warned repeatedly in recent months that artificial intelligence (AI) models could advance faster than the safeguards needed to control them. Yet Anthropic is still reportedly aiming to conduct its initial public offering (IPO) in November.
On Oct. 14, New York City Comptroller Mark Levine urged the company to delay its IPO until it addresses concerns about AI safety and governance. According to Bloomberg, Anthropic subsequently contacted Levine, but no change to the IPO timeline was reported.
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