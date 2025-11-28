FORM Holdings Aktie

FORM Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 19:10:44

Das Heizungsgesetz ist in dieser Form überflüssig. Es kann weg

Das Gebäudeenergiegesetz ist verkorkst und im juristischen Sinne nicht mehr „heilbar“. Ohnehin nimmt es kaum jemand mehr ernst, da die Regeln von der Realität überholt wurden. Die Bundesregierung wirkt vollkommen ratlos. Es braucht einen Neustart.Weiter zum vollständigen Artikel bei N24
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FORM Holdings Corpmehr Nachrichten