Datacentrex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Datacentrex äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at