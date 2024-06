DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Airbus SE (ex EADS)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 112,36 EUR. Bei einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,890 Airbus SE (ex EADS)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Airbus SE (ex EADS)-Anteile wären am 11.06.2024 132,16 EUR wert, da der Schlussstand 148,50 EUR betrug. Mit einer Performance von +32,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airbus SE (ex EADS) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE (ex EADS)-Anteile an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der Erstkurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at