DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2014 wurde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse BTE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,62 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 205,677 Airbus SE (ex EADS)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2024 auf 134,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 653,23 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 27 653,23 EUR, was einer positiven Performance von 176,53 Prozent entspricht.

Insgesamt war Airbus SE (ex EADS) zuletzt 117,67 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Airbus SE (ex EADS)-Papiere fand am 10.07.2000 an der Börse BTE statt. Zum Börsendebüt des Airbus SE (ex EADS)-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at