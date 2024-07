DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Beiersdorf-Aktie an diesem Tag 69,51 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,386 Beiersdorf-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 960,15 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 05.07.2024 auf 136,25 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 96,01 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 30,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at