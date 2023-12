DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,01 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124,906 Commerzbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 412,07 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 29.11.2023 auf 11,31 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 41,21 Prozent gleich.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 13,88 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Anteils auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at