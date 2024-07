DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commerzbank-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Commerzbank-Anteile bei 10,88 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 919,118 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2024 gerechnet (14,63 EUR), wäre die Investition nun 13 446,69 EUR wert. Damit wäre die Investition 34,47 Prozent mehr wert.

Commerzbank wurde am Markt mit 17,28 Mrd. Euro bewertet. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Commerzbank-Aktie auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at