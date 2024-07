DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,19 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,124 RWE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2024 auf 33,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 096,72 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 096,72 EUR entspricht einer Performance von +9,67 Prozent.

Am Markt war RWE jüngst 24,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at