DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SAP SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das SAP SE-Papier an diesem Tag bei 123,32 EUR. Bei einem SAP SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,090 SAP SE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2024 gerechnet (210,65 EUR), wäre das Investment nun 17 081,58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,82 Prozent angezogen.

SAP SE wurde am Markt mit 244,73 Mrd. Euro bewertet. Das SAP SE-IPO fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at