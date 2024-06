DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SAP SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 114,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,711 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 171,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 494,08 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,41 Prozent zugenommen.

SAP SE war somit zuletzt am Markt 196,79 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at