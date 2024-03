DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Siemens Healthineers-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Siemens Healthineers-Papier letztlich bei 47,57 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 2,102 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2024 115,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,98 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,59 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 62,48 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at