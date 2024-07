DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.07.2021 wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 49,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie investiert hat, hat nun 2,015 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52,88 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils am 02.07.2024 auf 26,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,12 Prozent.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wert an der Börse wurde auf 21,76 Mrd. Euro beziffert. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

