NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das neue Geschäft mit dem Investor Apollo komme für ihn überraschend, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses sei für die Aktionäre von Vonovia zudem kostspielig und mache eine ohnehin schon komplizierte Struktur noch komplizierter. Neben der Veräußerung zweier Projekte hatte der Immobilienkonzern Vonovia angekündigt, mit Apollo eine Gesellschaft gründen zu wollen. Diese soll über 20 Prozent der Anteile der Tochter Deutsche Wohnen verfügen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 15:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 15:53 / ET





