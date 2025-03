NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Die genauen Konsequenzen des jüngsten politischen Geschehens in Deutschland seien für den Immobilienkonzern auch nach einer Telefonkonferenz weiterhin unklar, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das geplante Finanzpaket habe die Renditen in die Höhe getrieben. Da sich die geplanten Investitionen in Infrastruktur und Rüstung über mehr als zwölf Jahre erstreckten, sei aber fraglich, ob dieser Anstieg nachhaltig bleibe./niw/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 14:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 14:38 / GMT



